قاسم هاشم: الجوع والفقر تجاوز كل الحدود

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​الحكومة​ استطاعت بجدارة ان تنهي المرحلة الاولى من عودة لبنانيي ​الاغتراب​ وعلى ان تستمر الرحلات القادمة بذات الوتيرة مع تجاوز بعض الثغرات والأهم في هذه المرحلة ان تتوج الحكومة خطواتها لمواجهة ​الأزمة​ في الإسراع بتنفيذ قرارها بمساعدة العاءلات المحتاجة وما أكثرها في هذه الأيام وقبل ان ترتفع الصرخات اكثر لان الجوع و​الفقر​ تجاوز كل الحدود فاستعجال إيصال المساعدات فعل وواجب وطني".

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