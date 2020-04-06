بشير خضر: نتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في موضوع الحصص الغذائية

لفت ​محافظ​ ​بعلبك​ ​بشير خضر​ في حديث تلفزيوني الى ان "كل المحلات مقفلة في ​بعلبك الهرمل​ والمحلات التي استثنيت من الاقفال في بعلبك فان فريقا طبيا يواكب عمليات التعقيم طيلة ​النهار​ في تلك الامكنة"، مشددا على أنه "سيحفز الناس على الالتزام ب​الوقاية​ والسلامة والعامة".

واشار الى انه "تواصل مع ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في موضوع توزيع الحصص الغذائية على العائلات و​الجيش​ سيوزعها وهو لم يقصر في الموضوع"، مؤكدا أننا" وضعنا خطة طريق للوصول الى ​العائلات المحتاجة​"، لافتا الى أن "بعضها محتاج والبعض الاخر كان وضعه مقبولا واصبح معدوما".