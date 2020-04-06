بشير خضر: نتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في موضوع الحصص الغذائية

لفت محافظ بعلبك بشير خضر في حديث تلفزيوني الى ان "كل المحلات مقفلة في بعلبك الهرمل والمحلات التي استثنيت من الاقفال في بعلبك فان فريقا طبيا يواكب عمليات التعقيم طيلة النهار في تلك الامكنة"، مشددا على أنه "سيحفز الناس على الالتزام بالوقاية والسلامة والعامة".
واشار الى انه "تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في موضوع توزيع الحصص الغذائية على العائلات والجيش سيوزعها وهو لم يقصر في الموضوع"، مؤكدا أننا" وضعنا خطة طريق للوصول الى العائلات المحتاجة"، لافتا الى أن "بعضها محتاج والبعض الاخر كان وضعه مقبولا واصبح معدوما".
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