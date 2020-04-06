النشرة: حواجز لقوى الأمن على طريق البقاع الدولي وتسطير محاضر بحق المخالفين

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن حواجز ودوريات ل​قوى الأمن الداخلي​، بدأت صباح اليوم بتطبيق اجراءات قرارا وزارة الداخلية المتعلق بتقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية على مختلف أنواعها، على الطريق الدولي وعند تقاطع طرقات ​بعلبك الهرمل​، وقد عملت على توقيف السيارات والاليات المخالفة لقانون السير الذي يسمح بالتحرك وفق أرقام اللوحات

فيما عملت على توقيف الفانات العمومية المحملة بالركاب وسطرت ​محاضر ضبط​ بالمخالفين على الطرقات الدولية.