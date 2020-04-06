النشرة: حواجز لقوى الأمن على طريق البقاع الدولي وتسطير محاضر بحق المخالفين

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع أن حواجز ودوريات لقوى الأمن الداخلي، بدأت صباح اليوم بتطبيق اجراءات قرارا وزارة الداخلية المتعلق بتقييد حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية على مختلف أنواعها، على الطريق الدولي وعند تقاطع طرقات بعلبك الهرمل، وقد عملت على توقيف السيارات والاليات المخالفة لقانون السير الذي يسمح بالتحرك وفق أرقام اللوحات
فيما عملت على توقيف الفانات العمومية المحملة بالركاب وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين على الطرقات الدولية.
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