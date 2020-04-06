أبو شرف: عدد كبير من الأطباء أصيب بكورونا وعلى المريض أن يكون صريحا

شدد نقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​ على "أننا خط الدفاع الأول لتأمين الحماية و​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​"، مشيرا الى أن "عددا كبيرا من الأطباء أصيبوا بالفيروس، إلا أنه لم تحصل أي حالة وفاة، رغم أن أحدهم كان وضعه حرجا إلا أنه الآن في ​الحجر المنزلي​. كما أن عددا هناك عددا كبيرا من الأطباء والممرضين والممرضات في الحجر المنزلي، لان عوارضهم خفيفة".

وأكد أبو شرف في حديث اذاعي أن "الوضع بالنسبة للطاقم الطبي والتمريضي جيد، ونأخذ الإحتياطات اللازمة والوضع تحت السيطرة وهناك إجراءات وقائية والعمل يحصل بالتعاون مع ​وزارة الصحة​ و​منظمة الصحة العالمية​"، معربا عن أمله بأن "يبقى الموضوع تحت السيطرة وأن لا نتفاجئ بمشاكل أكبر إن كان من حيث العدد أو العناية الفائقة".

ولفت الى أن "الخوف من الاصابة لا يعالج ​الأزمة​، يجب التعاون بين الجميع لنتخطى الأزمة بأقل ضرر ممكن والتعاون يجب أن يكون واضحا وصريحا"، جازما أن "الوقاية في ​المستشفيات​ مؤمنة رغم أن أسعار المستلزمات ​الطيبة​ ارتفعت وبطريقة غير مبررة".

ودعا أبو شرف ​وزارة الإقتصاد والتجارة​ الى "مراقبة الأسعار حتى لا يحصل إي إستغلال مادي"، مشيرا الى أن "الوضع لا يزال تحت السيطرة، ونتمنى من مرضى أن لا يخافوا من الإعلان عن إصابتهم لان إعلانهم سيحمي عائلاتهم والطاقم الطبي"، مشددا على أن "الصراحة والشفافية ضرورية لأن هذا يساعد على الوصول الى نتيجة أفضل ويقلل الضرر عن الجميع".