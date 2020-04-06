تفقد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​بكر الحجيري​ القسم المخصص لمرضى ​الكورونا​ في ​مستشفى دار الأمل​ الجامعي، والتقى المدير العام للمستشفى الدكتور ركان علام. ونوه الحجيري بـ"الدور الإيجابي الذي لعبته المستشفى منذ بداية العمل فيها، فقد وفرت مشقة السفر على المواطنين، بخاصة الذين يعانون أمراضا مزمنة ومستعصية، ونشكر إدارة المستشفى على المبادرة لتجهيز المبنى الشرقي منها لإستقبال مرضى الكورونا، تحسباً لحصول إصابات بالوباء لا سمح الله". ودعا المواطنين إلى "أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصحية، على أمل أن يمر ​لبنان​ من هذه ​الأزمة​ معافى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكر الحجيري: لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.