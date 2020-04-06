رويترز: المصارف ستطبق سعر صرف2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة

كشف مصدر في ​البنك المركزي​ لوكالة ""​رويترز​" أن "​المصارف​ في ​لبنان​ ستطبق سعر صرف يبلغ 2600 ليرة للدولار على عمليات السحب من الحسابات الصغيرة التي تصل إلى 5 ملايين ليرة".

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