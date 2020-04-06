بدء الاجتماع بين الرئيس عون واعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان

بدأ الاجتماع بين ​رئيس الجمهورية​ ميشال عونواعضاء "مجموعة الدعم الدولية من اجل ​لبنان​" بحضور رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ وعدد من الوزراء. إضغط للمزيد

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