محمد وهب الله : رصدنا استعدادات المجمعات الاستهلاكية لرمضان وكافة السلع متوفرة

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تأكد خلال الاجتماع من توفير كافة السلع للمواطنين بمناسبه قرب شهر رمضان، مطالبا الجميع بعدم التكدس أمام المجمعات الاستهلاكية وغيرها من المحال التجارية ومؤكدا أن البلاد لديها مخزون كافي لأكثر من 3 أشهر.

يذكر أن الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الدخلية تسعى لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية المواطنين من انتشار فيروس كورونا وكذلك توفير كافة أنواع السلع الغذائية ، حيث أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الدخلية انه حرصا على سلامة المواطنين بعدم وجود اى تجمعات كبيرة كإجراء احترازى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ،لن يتم تنظيم معرض "اهلا رمضان " المعتاد إقامته بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر بهدف عدم تجمع عدد كبير ، مثلما كان يحدث فى السنوات الماضية، ولكن سيتم عمل آليات جديدة تضمن وجود مبادرات تخفيضات اسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحافظات .

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