إغلاق مستشفى بالهند بعد إصابة 26 ممرضا و 3 أطباء بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت السلطات الهندية اليوم الاثنين إغلاق مستشفى بمدينة مومباي، والاعلان عن أنها بؤرة تفشي لفيروس كورونا المتحور.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن السلطات القول إنه تم اكتشاف إصابة 26 ممرضا و ثلاث أطباء في المستشفى بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم إن " النضج والجدية" اللتين أظهرهما المواطنون أثناء الاغلاق لوقف تفشي فيروس كورونا غير مسبوقين.

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ويأتي هذا التصريح بعد يوم من قيام الملايين في أنحاء البلاد بإطفاء الأنوار غير الضرورية وإشعال الشموع بعد دعوة مودي لهم بإظهار التضامن مع معركة البلاد ضد فيروس كورونا.

وقال مودي في خطاب لأعضاء حزب بهاراتيا جاناتا بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيس الحزب "سوف تكون معركة طويلة، ليس علينا أن نضجر، عزيمتنا سوف تنتصر في المعركة ضد هذا الوباء".

ويشار إلى أن حصيلة حالات الوفاة بالفيروس في الهند تجاوزت مئة حالة، بالاضافة إلى أكثر من 4000 حالة إصابة.