الكنيسة تقرر منع زيارة المقابر في عيد القيامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي: أعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منع زيارة المدفن مع حلول عيد القيامة المجيد، منعا للتجمعات؛ حرصا على سلامة أبنائها. وأكد القمص سرجيوس سرجيوس، وكيل البطريركية بالقاهرة، أن إدارة المدافن بالكنيسة قررت إلزام المسؤولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن. ​

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