البورصة تعوض خسائر أمس وتقفز 1.25% ببداية تعاملات الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي: قفزت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، صاعدة من هبوط كبير بنهاية جلسة أمس الأحد. وصعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 1.25% إلى مستوى 9389 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.93% إلى مستوى 9272 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

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