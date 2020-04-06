البحرين.. خروج 19 حالة جديدة من الحجر بعد التأكد من خلوهم من كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، خروج 19 حالة إضافية من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".
الصحى الاحترازى بلغ 526 شخصًا حتى اليوم بعد خروج 507 شخصًا فى وقت سابق.
وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على تويتر، إلى أن العدد الإجمالى للذين خرجوا من الحجر
النساء والفتيات، وخاصة المرتبطة بحالات الإغلاق، التى تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
من ناحية أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ تدابير لمعالجة ما أسماه بالطفرة العالمية المروعة فى العنف المنزلى ضد
وقال الأمين العام فى رسالة مصوره وجهها للمجتمع الدولى مساء أمس، إن العنف لا يقتصر على ساحة المعركة، حيث فبالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يخيم فيه خطر العنف هو المكان الذى يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ هو منزلهن.
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