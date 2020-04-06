اليمن يقرر إطلاق سراح سجناء ومحجوزين بسبب عنف الحوثيين

قرر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، مساء الأحد، إطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز اليمنية وعلى ضمانة وكفالة

أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس اليمنى، مساء الأحد، بمحافظ

تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيات الحوثى الانقلابية لقسم النساء فى السجن المركزى بمدينة تعز، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة عدد من السجينات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.