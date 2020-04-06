اقبال كثيف من المصريين مخالفي الإقامة في الكويت لتعديل أوضاعهم

شهد مركز استقبال المخالفين التابع لوزارة الداخلية الكويتية اقبالا كثيفا من المصريين العاملين في الكويت من مخالفي الإقامة، اليوم الاثنين، وذلك لاتمام إجراءات تعديل أوضاعهم تمهيدا لمغادرتهم الكويت دون دفع غرامات.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد قررت السماح للمخالفين من كل الجنسيات بالمغادرة الى بلادهم من دون دفع غرامات مالية او تكاليف السفر، بلاضافة الى تحمل الحكومة الكويتية أي أعباء او التزامات مالية على المغادر من أي جنسية سواء كانت

تلك الالتزامات قيمة ايجارات متاخرة او فواتير كهرباء او ماء او اتصالات او مخالفات مرورية.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، قد أكد أن مخالفى الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية فى المدة التى حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية فى بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم فى

مطار الكويت، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأشار الجار الله، إلى أنه تم ابلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية فى الكويت بهذا الإجراء، للتنسيق مع دولهم واعتماد فحص الكويت الخاص بالفيروس، لعدم إخضاع هذه الدول رعاياها للحجر الصحى عند وصولهم إلى بلادهم.

وتشار الى أن الإجراء الكويتى يسهل عملية دخول المخالف للإقامة إلى بلاده، وفى الوقت نفسه عدم إرهاق المنظومة الصحية فى الدول المستقبلة لرعاياها، مبينا أن العمل بما أعلنته وزارة الداخلية بعدم (التبصيم)، بما يسمح بإمكانية عودة المخالف إلى الكويت مرة أخرى بعد حصوله على تأشيرة دخول جديدة.