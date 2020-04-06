ارتفاع عدد المتعافين من كورونا في الكويت إلى 103 حالات

أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، ارتفاع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 103 حالات، بعد شفاء 4 حالات جديدة من المصابين.
قال الشيخ باسل الصباح في التغريدة الصباحية له إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
كانت وزارةالصحة الكويتية أعلنت تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 556، والحالات التي سجلت أمس هي حالة لكويتي مرتبطة بالسفر لفرنسا و 74 حالة مخالطة منهم حالتان لكويتيين و 58 حالة لهنود و 8 حالات لباكستانيين و3 بنغلادش حالتان لمقيمين مصريين وحالة لإيراني وجميعهم خالطوا حالات قيد التقصي.
من ناحية أخرى أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإقامة، بعد التنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة، عن إطلاق خدمات جديدة عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw.
وتتضمن الخدمات نقل معلومات جواز السفر الجديد للمقيمين، وتعديل الاسم اللاتيني، بحسب جواز السفر، وتجديد إقامة التحاق بعائل مادة 22 وخدمة تجديد إقامة كفيل نفسه مادة 24.
كما نوهت بأن الاستفادة من خدمة تجديد الإقامة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني فقط لمن انتهت إقامته اعتبارًا من تاريخ 1 مارس 2020 وما بعده.
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