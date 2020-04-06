المغرب تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 1113 حالة.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض بلغ حتى الآن 76 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 71.
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