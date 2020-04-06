اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة فلسطينيين أسرى محررين من محافظة جنين. وذكرت مصادر فلسطينية في جنين، أن جنود الاحتلال اعتقلوا الأسير المحرر كفاح محمود حنتولي من منزل ذويه في حي خروبة في مدينة جنين، فيما اعتقلت قوة عسكرية أخرى الأسيرين المحررين سامي زيد الكيلاني من بلدة يعبد، وفادي أبو صلاح من بلدة عرابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.