الجيش الأفغاني: مقتل وإصابة 39 عنصراً من طالبان في غارات جوية

أعلن الجيش الأفغاني اليوم الاثنين مقتل وإصابة ما لا يقل عن 39 من عناصر طالبان، في سلسلة من الغارات الجوية بإقليمي أوروزجان وزابول بجنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية اليوم عن فيلق "أتال 205" التابع للجيش قوله في بيان له، إن القوات الأفغانية شنت غارة جوية للتصدي لهجوم شنته طالبان بمدينة تارينكوت في أوروزجان، مما أسفر عن مقتل 6 من عناصر طالبان وإصابة 2 آخرين.
وأضاف البيان أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل 6 من عناصر طالبان وإصابة 4 آخرين في منطقة خاس أوروزجان بالاقليم.
وكانت قوات الأمن شنت في وقت سابق غارة جوية في منطقة أرجانداب بإقليم زابول، أسفرت عن مقتل 21 من عناصر طالبان.
وقال فيلق "أتال 205" إن الغارات الجوية الثلاث تم تنفيذها لأغراض دفاعية فقط، حيث كان المسلحون يخططون لشن هجمات في الإقليمين.
ولم تعلق جماعة طالبان على الغارات حتى الآن.
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