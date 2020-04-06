سجلت أفغانستان 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 367 حالة. وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية في بيان تسجيل 16 حالة جديدة في إقليم هيرات و6 في العاصمة كابول و3 في نيمروز و2 في قندوز و2 في فارياب وحالة واحدة في ولاية دايكندي، مبينة أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس بلغ 8 حالات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفغانستان تسجل 30 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.