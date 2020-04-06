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القوات الأميركية تعلن حالة طوارئ صحية في قواعد اليابان

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 أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر اليوم الاثنين حالة طوارئ صحية عامة في قواعدها العسكرية بمنطقة كانتو في شرق اليابان، التي تشمل طوكيو، والتي شهدت قفزة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس .

وقال شنايدر في بيان "بسبب الزيادة المطردة في حالات كوفيد-19 بمنطقة طوكيو، أعلنت حالة طوارئ صحية عامة بمنطقة كانتو... هذا الأمر يشمل جميع منشآت الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية والمرافق في المنطقة".

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