ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 331 في سلطنة عمان

أعلنت وزراة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس في السلطنة إلى 331حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسبما أفادت الوكالة العمانية عبر حسابها على تويتر اليوم، إن 61 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.