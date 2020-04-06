المكسيك ترصد 253 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 2143 بزيادة 253 حالة عن اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن عدد الوفيات ذات الصلة بالفيروس ارتفع بواقع 15 ليصبح الإجمالي حتى الآن 94 حالة.