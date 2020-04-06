باكستان تعلن 3278 إصابة و50 وفاة بكورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 3278 حالة، مقابل 2917 حالة أمس الأحد.

ووفق ما ذكره موقع "جيو نيوز"الإخباري اليوم الإثنين تصدر إقليم البنجاب قائمة المناطق المصابة بالفيروس الشرس، حيث بلغ عدد الإصابات به1493 حالة يليه إقليم السند 881 حالة.

وبلغ عدد الوفيات المتأثرة بالإصابة بفيروس كورونا 50 حالة، وتصدر إقليم خيبر باختونخوا القائمة بواقع 16 إصابة يليه إقليم السند(15 حالة وفاة).