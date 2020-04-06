تايلاند تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية التايلاندية، اليوم الإثنين، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة 2220 حالة. وقالت السلطات، إن عدد الإصابات يعد أقل حصيلة يومية يتم تسجلها منذ 20 مارس الماضي، وفقاً لما ذكرته صحيفة بانكوك بوست.

كما سجلت تايلاند خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث حالات وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 26 حالة.

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