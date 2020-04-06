وزراء الدفاع والعدل بالاتحاد الأوروبي يعقدون مؤتمرين افتراضيين حول كورونا

يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل مؤتمرين منفصلين عبر الفيديو اليوم الإثنين يركزان على آثار "كوفيد 19" على أوروبا.

وسيناقش وزراء العدل الإجراءات القانونية الجديدة التي تم اتخاذها للتعامل مع الوباء، وكذلك الوضع في السجون بسبب خطر تفشي المرض.

ومن المرجح أن يناقش وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي استجابة المجر المثيرة للجدل بشأن الوباء، الذي منح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات كاسحة دون موعد محدد لنهايتها.

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وردت المجر بقوة ضد انتقادات الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن مشروع قانون الطوارئ الجديد، الذي قد يسمح لأوربان بالحكم إلى أجل غير مسمى بموجب المرسوم، لكن بودابست تقول إنه ضروري للتعامل مع الوباء.

وفي الوقت ذاته، يعتزم وزراء الدفاع النظر في ما تفعله القوات المسلحة للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس محليًا، وسيناقشون أيضًا التأثير على المهام والعمليات الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في الخارج.