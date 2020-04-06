شفاء 4 حالات جديدة من كورونا بالكويت

أعلنت الكويت اليوم الإثنين، شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي قوله، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين