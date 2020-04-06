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انخفاض إصابات كورونا في ألمانيا لليوم الرابع على التوالي

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ذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس بألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 95391 حالة اليوم الإثنين في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.

وكان عدد الحالات الجديدة أقل من حالات الإصابة التي أعلن عنها يوم الأحد وبلغت 5936 حالة.
وارتفع عدد حالات الوفاة 92 حالة إلى 1434 حالة.

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