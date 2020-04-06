تراجع أسعار النفط بعد ارتفاعها لأعلى مستوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت أسعار النفط الخام تعاملاتها الأسبوعية، اليوم الإثنين، بانخفاض طفيف، بعد قفزة كبيرة في ختام جلسة يوم الجمعة الماضي، مدعومة باجتماع عاجل دعت له السعودية، لتصويب أسواق النفط العالمية.

وقال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، أمس الأحد، إن الاجتماع العاجل الذي دعت له المملكة لتحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين، سيعقد الخميس القادم اجتماعا افتراضيا عبر التلفاز، مشيرا إلى أن أجواء إيجابية تسبق ذلك الموعد.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم حزيران/ يونيو بنسبة 0.59 بالمئة أو 19 سنتا إلى 33.92 دولارا للبرميل.

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كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط الوسيط، تسليم أيار/ مايو، بنسبة 1.02 بالمئة أو 29 سنتا إلى 28.09 دولارا للبرميل.

وقال الكرملين، إن روسيا تريد مفاوضات بناءة في سوق النفط العالمية، لتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين معا، لإضافة استقرار على سوق الطاقة.

وتشير التوقعات إلى أن "أوبك+" ومنتجين آخرين حول العالم، سيعملون على التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بما يعادل نحو 10 بالمئة من المعروض العالمي أو 10 ملايين برميل يوميا.