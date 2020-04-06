أكاديمي يمني يتحدث حول جائحة كورونا في رأي علم الاجتماع

الإثنين 6 أبريل 2020

تحدث الدكتور فضل الربيعي في تصريحات خاص وفقا لـ اليمن العربي عن جائحة كورونا، في رأي علم الاجتماع، حيث قال إن الاكروفوبيا أخطر من فيروس الكرونا كوفيد 19.



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وأضاف قائلاً: من متابعتي لكل ما يتداول عن هذا الفيروس لاحظت أن الخوف منه ربما يترك أثار سلبية أكثر من المرض نفسه علئ المستوئ الجمعي، وان جائحة كرونا هي اول حدث عالمي في زمن الإنترنت حيث اشتعل كل وسائل الإعلام على مستوى العالمي. ربما أول حدث اشغل كل سكان المعمورة في وقت واحدة، الامر الذي خلق الخوف والرعب الجمعي الدولي لم يستثنى منه أحد، وجعل كل الفئات البشرية تتابعة بنوع من الهلع والخوف المفزع. خصوصاً وأن كثير من الأخبار التي تناولت هذا الخبر لم تكون حصيفة ربما لا تقدير مدى تلك الآثار النفسية و الاجتماعية التي يخلفها هذا الإعلام، لا سيما الاخبار المبالغ فيها، مقابل جزء بسيط من الاعلاَم الذي يحاول تناول الظاهرة بببعديها الاكلينيكي، والسوسيو لوجي، والسكلوجي.

وقال ان الاكروفوبيا هي أخطر من فيروس كورونا كوفيد 19 نفسة، لان مسألة المرض سوف تزول، بإذن الله، الا ان بقاء اثار الخوف ستظل موثرة بالناس وقتا طويلا. .