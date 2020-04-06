"الخليج": تداعيات وباء كورونا ستؤسس لعالم جديد لم تتضح معالمه بعد

الإثنين 6 أبريل 2020

قالت صحيفة خليجية، نعيش أوقاتاً غير عادية واستثنائية لم نألف مثلها من قبل، معظم دول العالم في حالة طوارئ، كأنها تقف على رجل واحدة تنتظر المجهول وهي تواجه وباء مجهولاً يعجز العلم حتى الآن عن مواجهته، وهو يعصف بأرواح البشر ولا يتوقف عند حد.



ولفتت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين إلى أن أكثر من نصف العالم رهين المنازل، في أخطر وأعتى وأكبر أزمة يواجهها جيلنا.. فالإصابات تجاوزت حتى الآن مليوناً وربع المليون إصابة، وعدد الضحايا أكثر من 60 ألفاً، والعداد لم يتوقف بعد، والعالم لا يزال في عين عاصفة كورونا يعيش حالة من الرعب وعدم اليقين بما يحمله الغد.

وأضافت أن البشرية تواجه أزمة فعلية تحاول التعامل معها بما تمتلك من إمكانات مادية وعلمية وبشرية للخروج بأقل الخسائر الممكنة؛ وتعمل موحدة بشكل غير مسبوق لتأكيد التضامن الإنساني في مواجهة خطر يحدق بالعالم، انطلاقاً من إيمان مشترك بأن المصيبة توحد وتقرب المسافات وتلغي عوامل الخلافات والصراعات السياسية.

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وتابعت لا شك أن تداعيات وباء كورونا ستؤسس لعالم جديد لم تتضح معالمه بعد. لقد قلب حياتنا رأساً على عقب. اقتصادنا لم يعد كما كان، وكذلك سلوكنا وطريقة حياتنا وتعليمنا وعملنا. لم تعد الحياة هي نفسها التي عرفناها من قبل، ولذلك فإن ما بعد كورونا لن يكون كما قبله، إن على صعيد العلاقات العامة أو على صعيد العلاقات بين الدول.

وذكرت أن كورونا قد فرض علينا العزلة المنزلية والاجتماعية، وكذلك العزلة بين الدول التي فرض عليها الوباء اللجوء إلى إجراءات الحجر على مواطنيها وإعادة الحدود التي كانت قد ألغيت بفعل العولمة والانفتاح..مشيرة إلى أن العالم سيصحو بعد كورونا على واقع جديد، بعد الخروج من عزلته، إلا الذين غشيت أبصارهم وقلوبهم، والذين لم يدركوا ما حصل.

واختتمت صحيفة الخليج افتتاحيتها بالقول " سنخرج من حزام الخوف والقلق على المصير، ونتجاوز المحنة أشد قوة وبأساً؛ وأكثر إيماناً بإنسانيتنا وبعالمنا الواحد... لا خيار لنا غير ذلك كي نبقى بشراً على وجه البسيطة".