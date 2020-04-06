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شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الجيش الأبيض الذي يواجه كورونا يحظى بدعم قيادة الإمارات والان مع التفاصيل
الإثنين 6 أبريل 2020
كتبت صحيفة خليجية، جيشنا الأبيض، في جميع المنشآت الصحية بالدولة الذي يقف بكل شجاعة وتضحية في مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، يحظى برعاية ودعم القيادة الرشيدة عبر تأمين مختلف الاحتياجات والإمدادات والتجهيزات اللازمة، لتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصابين بهذا الفيروس.
وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين إلى أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اتخذت مجموعة من القرارات التي تصب في إطار تعزيز جهود العاملين في القطاع الصحي بالدولة، بتوجيه المصانع لدعم مختلف احتياجاتهم، وإصدار لائحتين بهدف رفع مستوى جودة خدمات منشآت القطاع الخاص الصحية، واستخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية.
وأضافت أن الحكومة تعمل على أكثر من محور، وبشكل متواصل ومكثف، لمعالجة أي آثار يمكن أن ترتبها هذه الأزمة على مختلف القطاعات، و تضع حياة الإنسان وصحته وغذاءه ودواءه على رأس أولوياتها، وتتخذ جميع الإجراءات لضمان الإمدادات للأسواق في ظل ما تتمتع به الدولة من مكانة عالمية في منظومة الأمن الغذائي، وحرصها على اتخاذ كل ما يلزم لتعزيز هذه المنظومة.
وقالت إن الحزم الحكومية لتعزيز الاقتصاد في الدولة، والتي كان آخرها إعلان المصرف المركزي توسيع خطته للتحفيز إلى 256 مليار درهم، ترافقت مع قرارات عديدة للتخفيف عن كاهل الأفراد والتزاماتهم المالية، تأكيداً على أهمية التكاتف والتعاون لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، ما يتطلب منا كجمهور التجاوب مع الإجراءات الوقائية ولزومنا المنازل، والعمل كفريق واحد لدعم جهود الدولة الاستثنائية لمكافحة الوباء.
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