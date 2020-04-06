شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : خروج 19 حالة من الحجر الصحي الاحترازي والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 19 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (COVID-19)
وأوضحت أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 526 شخصًا حتى اليوم بعد خروج 507 شخصًا في وقت سابق.
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