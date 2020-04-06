شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة طوارئ صحية في القواعد الأمريكية باليابان والان نبدء بالتفاصيل

أعلن قائد القوات الأمريكية في اليابان اللفتنانت جنرال كيفين شنايدر اليوم حالة طوارئ صحية عامة في قواعدها العسكرية بمنطقة كانتو شرق اليابان. وأوضح شنايدر في بيان أنه بسبب الزيادة المطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بمنطقة طوكيو، أعلنت حالة طوارئ صحية عامة بمنطقة كانتو، مبينًا أن هذا الأمر يشمل جميع منشآت الجيش والبحرية والقوات الجوية ومشاة البحرية والمرافق في المنطقة.

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