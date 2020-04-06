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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خارجية الإمارات: نوظف كل الطاقات لضمان عودة المواطنين من الخارج بسلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أن الوزارة توظف كل طاقاتها وإمكانياتها للتواصل مع المواطنين خارج البلاد، وضمان رجوعهم بسلام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، الأحد، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وخلال الاجتماع، استعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان آخر مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات؛ للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن.
وتطرق إلى أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول، في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دعم دبلوماسية الدولة الخارجية لتحقيق الاستقرار
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