ليبيا.. قيادة الجيش تدعو المرتزقة السوريين لتسليم أنفسهم مقابل المعاملة الحسنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر المرتزقة السوريين لتسليم أسلحتهم وأنفسهم مقابل المعاملة الحسنة ومساعدتهم في العودة لبلادهم، مؤكدا احترام الهدنة وإنهاء الغزو التركي.

وذكر الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي: أن المرتزقة السوريين مغرر بهم للانخراط في القتال بصفوف المليشيات الإرهابية".

وتابع هناك اشتباكات ضارية حاليا بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، موضحا أن منطقة رابش أبوسليم تشهد أكثر الاشتباكات عنفا.

ولفت المسماري إلى أن مليشيات الوفاق تعتمد بشكل كلي على الطائرات المسيرة التركية، وأن قوات الجيش الليبي أصبحت على تخوم قلب العاصمة طرابلس.

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وتابع: "نحترم الهدنة وعازمون على إنهاء الغزو التركي ووجود الميليشات الإرهابية"، مؤكدا أن قوات الجيش الليبي تصدت لهجوم شامل على كامل قوات القيادة العامة اليوم من قبل المليشيات.

كما لفت المسماري إلى تدمير 25 آلية مسلحة تابعة لميلشيات الوفاق في الوشكة، أول من أمس الجمعة.

وأكد أن جرائم المليشيات ضد المدنيين فاقت الوصف، حيث قصفت صهاريج تابعة لمدنيين كانت ذاهبة للمنطقة الغربية، كما قاموا باستهداف طائرة في ترهونة بعد هبوطها بـ10 دقائق كانت تحمل معدات طبية لمستشفى ميداني لمكافحة كورونا.

وبين أن الجيش الليبي يضع كل ذلك أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه أبناء الشعب الليبي، لافتا إلى تلقيه تعليمات من اللواء خليفة حفتر للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال إن هناك تعليمات بإنشاء مستشفيات عسكرية في كافة أنحاء البلاد لمواجهة الفيروس القاتل، وأن الجيش لديه غرف عمليات لبسط السيطرة على كامل عموم ليبيا