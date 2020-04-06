شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 33 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية، الإثنين، تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى ٣٣١ إصابة وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة العمانية، في بيان أصدرته: "هناك 61 حالة مصابة بكورونا تماثلت للشفاء"، وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الشخص الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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