وزارة الصحة العمانية: 33 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 331

أعلنت ​وزارة الصحة​ العمانية عن تسجيل 33 اصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصل الاجمالي الى 331 حالة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء الماضي عن أول وفاة مواطن عماني مصاب بفيروس كورونا (كوفيد-19) والمواطن المتوفي يبلغ من العمر 72 عاما، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 13 حالة إصابة بفيروس كورونا سابقا ليرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 192 حالة، فيما أفادت الوزارة بأن 34 حالة قد تماثلت للشفاء".

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.