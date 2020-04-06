الصحة السعودية: تسجيل 61 حالة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 2463

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ عن تسجيل 61 حالة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الى 2463.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت يوم أمس تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة العربية السعودية بلغ 2402 حالة حتى الآن، تعافت منها 488 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.