التقدمي استنكر سرقة صيدلية في الشويفات:الوضع مقلق والأيام المقبلة تنذر بازدياد هذه الاعتداءات

استنكرت وكالة داخلية الشويفات - خلدة في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في بيان، "إعتداء السطو المسلح الذي حدث في صيدلية "نانا" على طريق عام الشويفات من قبل شخصين ملثمين". واستغربت الوكالة "عدد عمليات السرقة والنشل المستمرة التي تكررت كثيرا خلال هذا الأسبوع"، مشيرة الى ان "الوضع مقلق إذا بقي على حاله، وهو ينذر بأن الأيام المقبلة قد تشهد ازديادا لمثل هذه الاعتداءات".



وذكرت في بيانها أن "​مدينة الشويفات​ تمتد مساحتها من البحر إلى حدود المناطق المجاورة، وليس فقط المنطقة التي تقع فوق طريق صيدا القديم"، وتوجهت بالسؤال الى بلدية المدينة "ألا يكفينا التفلت الموجود من عدم الالتزام ب​حظر التجول​ لنشهد أيضا تفلتا أمنيا في المنطقة"، منوهة "بجهد بعض أفراد حرس البلدية الذين يقومون بدورهم رغم الإمكانات المحدودة"، مشيرة إلى وجود ما يقارب 300 عنصر موزعين بين حرس وشرطة، لكن عددا قليلا جدا يمارس مهامه".

