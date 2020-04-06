رئيس الجمهورية استقبل دياب قبيل الاجتماع مع سفراء مجموعة الدعم الدولية

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ وجرى البحث في المستجدات والاوضاع العامة، وذلك قبيل انعقاد اجتماع سفراء مجموعة الدعم الدولية من اجل ​لبنان​، عند ​الساعة​ العاشرة من قبل ظهر اليوم، والذي يتخلله كلمات لرئيس الجمهورية ورئيس ​الحكومة​ وممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش. إضغط للمزيد

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