أبلغت نائب رئيس مؤسسة الوليد بنت طلال الانسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، عن تكفل المؤسسة بتكاليف ثلاث رحلات لنقل الطلاب اللبنانيين المتواجدين في كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا الى لبنان على متن طيران الشرق الاوسط.
واكدت حمادة لوزير الخارجية ان "الجميع يجب ان يعمل، كل من موقعه، لتأمين عودة الطلاب الى احضان ذويهم في اسرع وقت، خاصة لمن ليس بمقدورهم تحمل اعباء العودة، لا سيما في ضوء الظروف القائمة".
بدوره، ثمن حتي "مبادرة المؤسسة الانسانية"، شاكرا حمادة على "هذا الموقف الوطني الكبير"، مشيرا الى أنه يجري اليوم الاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل اجراء العودة لهؤلاء الطلاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى الصلح حمادة: مؤسسة الوليد بن طلال ستتكفل بـ3 رحلات لنقل الطلاب من فرنسا وايطاليا واسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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