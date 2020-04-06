شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: هيئة مكتب البرلمان فى انعقاد دائم بسبب أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قرارًا بتأجيل انعقاد جلسات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 لأجل غير مُسمى، وكان مجلس النواب قد أجل جلساته العامة لـ 12 أبريل، وهو ما يطرح تساؤلاً بشأن موقف انعقاد الجلسات بعد هذا القرار.

وأكد النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أن هيئة المكتب فى انعقاد دائم لبحث خطة عمل البرلمان الفترة القادمة فى ظل التغيرات الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن كافة السيناريوهات مطروحة للبحث، والأهم الآن هو الضمانات الصحية لكافة من يتردد على البرلمان وهى فى المقام الأول فوق كل شئ.

وتابع وكيل مجلس النواب، قائلاً "إذا تتطلب الأمر من نواحى الإجراءات الصحية التى تؤمّن الجميع ..فالتأجيل أمر مطروح ولكن لم يتقرر حتى هذه اللحظة" ، مشدداً على أن الدولة فى ظروف غير عادية وفى حالة حرب وقائية ضد هذا الفيروس اللعين وهى مقدمة على كل شىء وهذه الظروف طارئة ليس على مصر فقط بل على مستوى كافة دول العالم .

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وأوضح وكيل البرلمان أن مجلس النواب حريص على الالتزام بما تقره الشروط الصحية للحد من تسلل وانتشار فيروس كورونا، موضحا أن الاعتماد على آلية الفيديوكونفرنس حتى الآن مستحيلة فى انعقاد الجلسات العامة للبرلمان ولا تجوز طبقا للائحة الداخلية للبرلمان .

وأضاف أن مصر تسير بخطوات جيدة فى مكافحة فيروس كورونا وفى ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية للحد من انتشاره، وهناك انضباط أمنى وحرص على التصدى لزيادة عدد الإصابات وبالفعل التعداد الحالى أقل بكثير مما هو عليه فى باقى دول العالم

وكان المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال إن مكتب اللجنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة قد اتخذ قرارا منذ قليل بتأجيل انعقاد جلسات اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 لأجل غير مُسمى.

وأوضح عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن قرار مكتب اللجنة يأتى بسبب أزمة كورونا المُستجد، وتعليمات وزارة الصحة والسكان بالحد من الزحام والاختلاط قدر الإمكان لمواجهة انتشار الفيروس، مؤكدا أن اللجنة وأعضاءها كانوا على استعداد للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 بعد غد الثلاثاء.