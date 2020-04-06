جهة الدار البيضاء في الصدارة.. التوزيع الجغرافي للإصابات بكورونا وفق آخر حصيلة

لازات جهة الدار البيضاء السطات تحتل المرتبة الأولى في عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ275 إصابة، 259 منها في مدينة الدار البيضاء، وإصابتين في الجديدة و4إصابات في المحمدية و9 إصابات في السطات وإصابة واحدة في سيدي بنور.

أما الجهة الثانية حسب تصنيف وزارة الصحة، فهي جهة مراكش آسفي بـ186 إصابة، احتلت فيها مدينة مراكش المرتبة الأولى بـ179 حالة وشيشاوة بـ3 حالة وحالة واحد في كل من قلعة السراغة والرحامنة وحالتين في الصويرة.

واحتلت جهة الرباط القنيطرة المرتبة الثالة بـ180 حالة، 94 منها في مدينة الرباط، و37 حالة في الصخيرات تمارة، والقنيطرة 18، والخميسات 5 حالات، وسلا بـ25 وسيدي سليمان بحالة واحدة.

واحتلت جهة فاس مكناس المرتبة الرابعة بـ132 حالة، 41 منها بمدينة فاس، و11 في إفران، ومكناس 56 حالة، وصفرو 5 حالات وتاونات حالة واحدة، وتازة 18 حالة.

والمرتبة الخامسة كانت احتلتها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ75 حالة، 39 حالة في مدينتي طنجة وأصيلة، و27 حالة في تطوان، والحسيمة حالتين، والعرائش 4 الحالات، وحالتين في المضيق الفنيدق وحالة واحدة في وزان.



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أما جهة درعة تافيلالت فقد سجلت 41 حالة، 20 منها في مدينة ميدلت، و7 في الراشيدية، ورزازات 10 حالات، وتنغير حالة واحدة، وزاكورة 3 حالات.

وسجلت جهة سوس ماسة 19 حالة، 15 بأكادير إداوتنان، وحالة واحدة باشتوكة آيت باها وحالتين بإنزگان آيت ملول، وحالتين بتارودانت، أما جهة الشرق فسجلت 54 حالة، 7 منها ببركان وحالة بفگيگ، و16 حالة بالناظور و29 حالة بوجدة أنكاد وحالة واحدة بتاوريرت.

أما جهة بني ملال خنيفرة فقد سجيلت 26 حالة، حالتين في زيلال، و4 في بني ملال، و4 الفقيه بن صالح 4، و5 في اخنيفرة 5، و11 في خريبكة​ 11، أما جهة گلميم وادنون فقط حالة واحدة سُجلت بمدينة گلميم، أما جهة العيون الساقية الحمراء فسجلت 4 حالات بمدينة بوجدور

