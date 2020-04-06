إيطاليا..الإعلان عن شفاء 3 لاعبين أصيبوا مؤخرا بكورونا​

أعلن نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عن تعافي لاعبيه الثلاثة الذين أصيبوا، مؤخرا، بفيروس كورونا، وهم باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا ودوسان فلايوفيتش.
وجاء في بيان نشره النادي الإيطالي، اليوم الأحد، عبر موقعه على الإنترنت: “يسعدنا الإعلان عن نتائج الفحوصات لكوتروني، وبيزيلا، وفلايوفيتش، والتي لم تعد إيجابية بشأن كوفيد-19”.
وقدم فيورنتينا الشكر للأطباء والممرضات والمستشفيات التي أشرفت على معالجة لاعبي الفريق الثلاثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأصاب فيروس كورونا المستجد العديد من نجوم كرة القدم حول العالم، أبرزهم الأرجنتيني باولو ديبالا، والفرنسي بليز ماتويدي، ودانيلي روغاني من يوفنتوس الإيطالي.
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