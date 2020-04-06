سان جيرمان يضع خطة للاحتفاظ بمبابي بواسطة نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي وضع خطة من أجل الاحتفاظ بنجمه، كيليان مبابي، في ظل رغبة فرق أوروبية بارزة من بينها ريال مدريد للحصول على خدماته.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن باريس سان جيرمان وضع خطة تعتمد على رحيل نيمار، من أجل الحفاظ على الفرنسي كيليان مبابي.
وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، في ظل إعجاب مواطنه زين الدين زيدان بقدراته، وثقته في إمكانية تعويضه لرحيل كريستيانو رونالدو.
وتتمثل الخطة في السماح لنيمار بالرحيل إلى برشلونة هذا الصيف، واستغلال قيمة الصفقة في تجديد عقد مبابي، ومنحه الراتب الأكبر في العالم.
ومن المؤكد أن برشلونة سيقاتل في الصيف من أجل ضم نيمار، رغم أزمة فيروس كورونا، وما سببه في ضرر اقتصادي كبير للأندية في أوروبا.
وأكد التقرير أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لن يتفاوض مع نيمار حول تجديد تعاقده، مفضلًا الإبقاء على مبابي ضمن صفوف الفريق.
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