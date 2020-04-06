جونسون يدخل المستشفى بعد 10 أيام من إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 6 أبريل 2020

دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، المستشفى لإجراء فحوصات طبية مع استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليه بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.



وقال مكتب جونسون في بيان: "بناء على نصيحة طبيبه، دخل رئيس الوزراء المستشفى الليلة لإجراء فحوص.. هذه خطوة احترازية إذ لا تزال أعراض فيروس كورونا تظهر على رئيس الوزراء بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالفيروس".

يأتي ذلك فيما قالت وسائل إعلام بريطانية إنه من المتوقع أن يظل رئيس الوزراء في المستشفى الليلة لإجراء الفحوصات.

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وقال جونسون: "رغم شعوري بتحسن، لا تزال لدي أعراض خفيفة لفيروس كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة".

وأضاف: "نعمل على مدار الساعة لهزيمة الفيروس ونجري العديد من الفحوصات يوميا"، مطالبا البريطانيين بالبقاء في المنازل وحماية نظام الرعاية الصحية في البلاد.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني إصابته بالفيروس ودخوله في عزل ذاتي، ويباشر مهامه من الحجر الصحي المنزلي.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 4934 بعد تسجيل 621 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد الفحوصات الإجمالية بلغ 195524 فحصا جاءت نتيجة 47806 منهم إيجابية.