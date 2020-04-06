شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم كبير لقوات الجيش اليمني في جبهة قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 حققت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الإثنين، 06/نيسان/2020، تقدما كبيرا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا اندلعت في جبهة قانية شمالي المحافظة. Advertisements وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مواقع الخرابة بعد مواجهات استمرت لساعات. كما أكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا خلال المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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