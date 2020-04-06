الرئيس الأمريكي يكشف عن بارقة أمل حول كورونا

الإثنين 6 أبريل 2020

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن تراجع عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا المستجد في ولاية نيويورك، لأول مرة منذ انتشار المرض في الولايات المتحدة، مشيرا إلى وجود بارقة أمل بشأن العلاج من فيروس كورونا.



وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة في البيت الأبيض - أن الولايات المتحدة، جمعت ملايين المعدات الطبية من أنحاء العالم لتوزيعها على المستشفيات الأمريكية، مشيرا إلى إجراء نحو مليون و670 ألف اختبار لاكتشاف الإصابات بفيروس كورونا في بلاده.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك دلائل قوية للغاية على فاعلية عقار "هيدروكسي كلوروكوين" في علاج فيروس كورونا، وقد اشترينا كمية هائلة منه، لافتا إلى أن هناك مخزونا من العقار يبلغ نحو 29 مليون جرعة في الولايات المتحدة.

وتابع: عقار هيدروكسي كلوروكوين قد يعالج فيروس كورونا وقد لا يفعل، مضيفا: "لا أروجه تجاريا".

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وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستصل إلى "نقطة رهيبة" من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، لكن الأمور ستبدأ بالتحسن بعدها، مؤكدا أنه "ليست لدينا رفاهية الانتظار لسنوات لإجراء تجارب على عقاقير مضادة للفيروس".

وأوضح أن الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم بالنسبة للمسيحيين حول العالم، نظرا للاحتفال بعيد الفصح، مطالبا بتطبيق معايير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوباء وصل إلى 182 دولة حول العالم.

وتابع الرئيس الأمريكي: "نريد العودة إلى العمل، وإعادة فتح الولايات المتحدة في أقرب وقت، وبدأنا أخيرا نرى ضوءا في نهاية النفق".

كما وجه ترامب رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قائلا: "نتمنى السلامة والشفاء من فيروس كورونا لرئيس الحكومة بالمملكة المتحدة".