شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 6 أبريل 2020 استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيَّاً القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والثقيلة على القرى السكنية ومزارع المواطنين في المديرية ،مخلفة حالة من الخوف والهلع لدى المزارعين والسكان. وتواصل مليشيات الحوثي اختراق الهدنة مسجلة مئات الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية بالحديدة.

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