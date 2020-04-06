حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم

الإثنين 6 أبريل 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.



وقال إن حركة الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

Advertisements

أما الموج فيكون في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:31 والمد الثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:06 والمد الثاني عند الساعة 20:46 والجزر الاول عند الساعة 14:22 والجزر الثاني عند الساعة 03:01 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 33 19 90 35 دبي 34 21 85 30 الشارقة 33 18 85 35 عجمان 33 20 90 35 أم القيوين 34 18 90 30 رأس الخيمة 33 19 85 35 الفجيرة 37 23 85 25 العين 36 19 80 20 ليوا 35 17 90 30 الرويس 33 19 95 30 السلع 33 18 95 25 دلما 31 19 90 30 طنب الكبرى 32 20 85 20 طنب الصغرى 32 20 85 20 أبو موسى 32 20 85 20